Das Flugzeug der Steiermark: Der „Grüne-Herz-Flieger“ landet in Graz

Am Montagvormittag, den 13. Mai, ist der sogenannte „Grüne-Herz-Flieger“, ein Flugzeug, das „Eurowings“ der Steiermark gewidmet hat, erstmals auf dem Grazer Flughafen gelandet. Als Pilot war Eurowings-Geschäftsführer Stefan Beveridge persönlich am Steuer. Mittlerweile ist die deutsche Airline laut Wolfgang Grimus zur passagiermäßig größten Fluglinie am Flughafen Graz angewachsen: „2023 waren es über 200.000 Passagiere, die mit Eurowings geflogen sind. Da war das schon ein sattes Plus im Vergleich zum Vorjahr. Und die ersten viereinhalb Monate im heurigen Jahr haben wir auf den Eurowings-Flügen schon mehr als 62.000 Passagiere begrüßen dürfen.“

Zwölf Destinationen in diesem Sommer

Rund ein Viertel aller Passagiere, die vom Flughafen Graz abheben, tut das mittlerweile in Eurowings-Flugzeugen – Tendenz steigend: Die Fluglinie wird in diesem Sommer zwölf Destinationen mit Graz verbinden; darunter Berlin, Hamburg Düsseldorf, aber auch Larnaka auf Zypern oder Ägypten. Der frisch gebrandete „Herz-Flieger“, der Airbus A319 mit 150 Sitzplätzen, soll unterdessen im nächsten Jahr primär auf den Strecken nach Deutschland und Mallorca zum Einsatz kommen. Laut den heimischen Tourismusverantwortlichen sorgt die Maschine schon jetzt für erhöhten Traffic auf einschlägigen Social-Media-Kanälen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 13.05.2024 um 20:59 Uhr aktualisiert