Wetter bleibt in Kärnten wechselhaft

Mit Regentropfen muss man am Dienstag in Kärnten rechnen.

Auch am Dienstag wird es in Kärnten laut der Prognosen von Geosphere Austria nicht viel freundlicher: Von Süden her türmen sich dichte Wolken auf und das Wetter bleibt bei meist trüben Verhältnissen wechselhaft und es kann immer wieder zu Regenschauern kommen. Eine kleine Besserung ist am Nachmittag in Sicht: Vor allem im Osten kann es zu sonnigen Auflockerungen kommen und in Unterkärnten kann es auch länger trocken bleiben. Die Temperaturen bewegen sich zwischen 15 und 18 Grad.