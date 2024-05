Das Rote Kreuz Steiermark heißt 24 neue Offiziere willkommen

Veröffentlicht am 13. Mai 2024, 21:56 / ©Land Steiermark/Binder

Am Montag, den 13. Mai wurden 24 neuen Offiziere des Roten Kreuzes Steiermark ihre Dekrete zu ihrem Ausbildungsabschluss überreicht – in feierlichem Rahmen in der Grazer Burg und unter Beisein von Rotkreuz-Präsident Werner Weinhofer, Landeshauptmann Christopher Drexler und Landeshauptmann Stellvertreter Anton Lang.

Eine „unbezahlbare Leistung“

„Wem wird bei einem Großeinsatz zuerst geholfen? Wem wird wie geholfen und wer hilft wem? Sie sind gesellschaftliche Vorbilder, die neben ihrem Berufs- und Privatleben 184 Stunden fordernde Ausbildung auf sich genommen haben, um im Ernstfall und in größten Stresssituationen Antworten auf Fragen zu geben, die Schicksale entscheiden können. Sie tun dies zum Wohle der Bevölkerung, viele Male pro Jahr und ganz egal unter welchen Umständen. Das ist im wahrsten Sinne des Wortes eine unbezahlbare Leistung – und alles andere als selbstverständlich“, bedankte sich Werner Weinhofer im Rahmen seiner Grußworte bei 24 neuen Offizieren des Roten Kreuzes. Am 13. Mai wurde ihnen in feierlichem Rahmen ihre Dekrete zum erfolgreichen Ausbildungsabschluss überreicht.