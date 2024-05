Sonne und Regen: So durchwachsen wird das Wetter in Österreich

Veröffentlicht am 13. Mai 2024, 22:26 / ©Lumixera-stock.adobe.com

Auch am Dienstag wird das Wetter in Österreich wieder abwechslungsreich. Von Osttirol bis in die südliche Steiermark halten sich einige dichte Wolken und regional kann es zu leichten Regenschauern kommen. GeoSphere Austria prognostiziert, dass erst im Laufe des Tages auch hier etwas öfter die Sonne durch die Wolken brechen wird. Im Westen werden sich nach einem sonnigen Beginn tagsüber teils hochreichende Quellwolken bilden, gefolgt von vereinzelten Regenschauern.

Temperaturen zwischen 18 und 26 Grad

Im Norden und Osten bleibt es durchgehend sonnig, dazu bläst hier aber auch mäßiger bis lebhafter Wind aus Ost bis Südost. Am Nachmittag kommt es zu Höchsttemperaturen von 18 bis 26 Grad,