Beim Bikerfest im Felsenkeller wurde ordentlich gefeiert

Bike in the City

Am Samstag, 11. Mai 2024, verwandelte sich die Schleppekurve in Klagenfurt in ein wahres Paradies für Zweirad-Enthusiasten. Mit dem großen Biker- und Zwei-Rad-Fest im Felsenkeller wurde die „Bike in the City“-Woche spektakulär abgeschlossen und zugleich die Saison für Fahrräder, Vespas und Motorräder eröffnet.

200 Teilnehmer beim SloEnduro-Day

Bereits ab 8 Uhr morgens konnten beim SloEnduro-Day sowohl Amateure als auch Profis ihre Geschicklichkeit und Schnelligkeit auf den zwei neu eröffneten Strecken am Falkenberg unter Beweis stellen. Rund 200 Teilnehmer gingen an den Start, dabei ging es aber nicht um die Zeit, sondern um das pure Fahrvergnügen und Spaß mit Freunden.

Rädersegnung und Frühschoppen

Ein schönes Rahmenprogramm gab es im Felsenkeller in der Klagenfurter Schleppekurve mit humorvoller Segnung der vielen Zweiräder durch Militärdekan Emmanuel Longin, die den Anwesenden eine sichere und gute Zweiradsaison bescheren sollte. Im Anschluss gab es einen zünftigen Frühschoppen, begleitet von traditionellen und modernen Stücken der Bergkapelle Hüttenberg, danach spielten die Tobacco Road Blues Band und DJ Ross JJ.