Vorhang auf: Kärntner Jugend-Theaterfestival findet wieder statt

Jugend-Landesrätin Sara Schaar und Günther Hollauf, akademischer Theaterpädagoge und Initiator des Kärntner Schüler- und Jugend-Theaterfestivals, präsentierten die Hintergründe in einer Pressekonferenz. Bereits im Jahr 2015 fand erstmals das Kärntner Schüler- und Jugend-Theaterfestival am Stadttheater Klagenfurt statt, seit 2016 im Schloss Porcia. „Nun heben wir das Festival, das sich in Kärnten bereits etabliert hat, auf eine neue Ebene. Das Land Kärnten ist als Hauptpartner mit an Bord und fördert die Veranstaltung verstärkt mit Mitteln des Landesjugend- und Kulturreferates. Außerdem erfolgt eine Neuausrichtung, indem sich das Kärntner Jugend-Theaterfestival auf die gesamte Jugend-Theaterszene konzentriert und nicht mehr nur auf Schultheater“, so Sara Schaar.

Beginn: 16. Mai, um 10 Uhr

Acht Theatergruppen mit jeweils zwischen acht und 16 jungen Schauspielerinnen und Schauspielern sind diesmal mit dabei – so viele wie noch nie. Organisator Günther Hollauf, seit 2008 Leiter der Theatergruppe an der HTL Villach, zum Ablauf: „Die Eröffnung findet am Donnerstag, 16. Mai, um 10 Uhr statt. Über den Tag verteilt gibt es dann fünf Theatervorstellungen. Den Anschluss bildet das Stück ,Weltuntergang‘ von Jura Soyfer um 20.30 Uhr. Am Freitag beginnen die Vorstellungen um 10 Uhr.“ Um ca. 18.30 Uhr wird dann von allen Beteiligten der Gewinner des Publikumspreises und des Preises der Stadt Spittal, die sich ebenfalls als Sponsor beteiligt, gewählt.

Vorstellungen öffentlich zugänglich

Die Vorstellungen sind öffentlich zugänglich und man sollte sie sich nicht entgehen lassen, denn „das Programm kann sich national als auch international sehen lassen“, so Günther Hollauf: „Allen beteiligten Jugend-Theatergruppen ist eines gemeinsam: Die erarbeiteten Theaterproduktionen sollen keine oberflächliche Unterhaltung sein, sondern im Sinne der Autorinnen und Autoren dieser Stücke Werte transportieren. Die Jugendlichen und ihre Betreuerinnen und Betreuer wollen ernsthaftes Theater machen und auch dementsprechend ernst genommen werden.“

„Denn Theaterspielen hat viele positive Auswirkungen auf die Jugend“

„Das Kärntner Jugend-Theaterfestival soll weiter wachsen, es ist ein wichtiger Impuls für die Kärntner Jugendkulturszene. Wir wollen die kulturellen Leistungen junger Menschen auch im Bereich des darstellenden Spiels würdigen und ihnen die Möglichkeit geben, ihr Können in einem größeren Rahmen unter Beweis zu stellen“, sagt Sara Schaar. Denn Theaterspielen hat viele positive Auswirkungen auf die Jugend – es fördert die kreative Entwicklung, verbessert kommunikative Fähigkeiten, stärkt Selbstbewusstsein, Ausdruckskraft, Selbstwahrnehmung sowie Konzentration und fördert auch Teamwork und Empathie. Sara Schaar: „Wir sehen am 16. und 17. Mai den Theater-Nachwuchs von morgen – ob auf der Bühne oder künftig als begeistertes Publikum.“

Antrag für Jugend-Theaterfestival auf Bundesebene

Mit dem Jugend-Theaterfestival will Kärnten auch Vorbild für andere Bundesländer sein, wenn es darum geht, der Jugend eine Bühne zu geben: „Bei der Konferenz der Landesjugendreferentinnen und -referenten Anfang Juni in Graz werde ich – nach einem vorsichtigen Vorstoß bereits im letzten Jahr – einen Antrag einbringen, in dem es um ein Jugend-Theaterfestival auf Bundesebene geht – analog zum Bundes-Jugendsingen beziehungsweise zum Bundes-Jugendredewettbewerb. Denn Jugend-Theater hat es verdient, gefördert und geschätzt zu werden, da es kreative Ausdrucksformen und kulturelle Bildung für junge Menschen ermöglicht.“