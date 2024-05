Gewitter in Österreich: Hier blitzt es am häufigsten

Im Winter sind Gewitter eher selten, im Sommer finden sie dann aber ihre Hochsaison. „Die eigentliche Gewittersaison im Alpenraum beginnt meist im April und endet im September“, gehen die Experten der Österreichischen Unwetterzentrale (UWZ) ins Detail, wobei der blitzreichste Monat meist der Juli ist.

April eher ruhig

Der heurige April war in Bezug auf die Blitzentladungen eher ruhig. Durchschnittlich gibt es im „verrückten“ Monat 10.000 Blitzentladungen, heuer waren es 3.250.

Blitzsaison in den Startlöchern

Die Blitzsaison startet aber auch nicht überall gleich, wie die UWZ erläutert. „In Österreich beginnt die Hochsaison zunächst im südöstlichen Berg- und Hügelland. Am Alpenhauptkamm sorgen die noch schneebedeckten Berge dagegen für einen verzögerten Saisonbeginn, so startet die Saison in Innsbruck meist erst im Juni durch.“ Verschiedenste Wetterfaktoren spielen dabei eine Rolle.

Wo es am häufigsten blitzt

Nun aber, wo blitzt es am häufigsten? Dazu präsentierte die Österreichische Unwetterzentrale eine Karte. Die roten und lila Regionen weisen eine besonders hohe Blitzdichte auf. Zwei Regionen stechen ganz besonders hervor: Das südöstliche Berg- und Hügelland (von den Niederen Tauern über das Grazer Bergland bis ins Südburgenland) und der Alpennordrand (vom Kaiserwinkl über den Flachgau bis ins Gesäuse). Somit wären die Steiermark, Salzburg, Burgenland, Tirol und Ober- sowie Niederösterreich die blitzreichesten Bundesländer. In Kärnten hält sich die Anzahl der Blitzladungen eher in Grenzen.

©Screenshot Ubimet/ UWZ Die mittlere Blitzdichte pro Jahr von 2010 bis 2019 (alle Stromstärken).

Blitzreichsten Bezirke

Hinsichtlich der blitzreichsten Bezirke – da stehen Weiz, Graz-Umgebung, Hartberg-Fürstenfeld, Graz, Jennersdorf und Salzburger Stadt ganz oben auf der Liste. „Am wenigsten Blitze gibt es dagegen am Alpenhauptkamm vom Montafon bis zu den Ötztaler Alpen“, so die UWZ.

Gewitter in den kommenden Tagen

Übrigens: In den nächsten Tagen wird es in Österreich auch wieder gewittern. „Am Rande eines umfangreichen Tiefs über dem Ostatlantik stellt sich in Österreich derzeit eine Südlage ein. Damit sind in den kommenden Tagen u.a. im südlichen Bergland sowie in den westlichen Nordalpen von Vorarlberg bis in den Flachgau lokale Gewitter zu erwarten. In der zweiten Wochenhälfte sind dann v.a. im Südosten auch einzelne kräftige Gewitter möglich und im Süden zeichnet sich regional gewittrig durchsetzter Starkregen ab“, heißt es.