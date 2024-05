Airpower 2024: So sieht das neue Verkehrskonzept aus

Veröffentlicht am 14. Mai 2024, 08:02 / ©Sebastian Marko/Red Bull Content Pool

In wenigen Monaten hebt die Airpower im Murtal wieder ab und verspricht ein spektakuläres Event für Luftfahrtbegeisterte. Im Jahr 2022 lockte sie 275.000 Besucher auf den Fliegerhorst Zeltweg. Doch mit einem so großen Ansturm ging auch eine logistische Herausforderung einher: Der Bahnhof in Zeltweg platzte förmlich aus allen Nähten. Manche Fans mussten stundenlang auf ihre Weiterreise warten.

„Bequem, umweltschonend und in wenigen Gehminuten bei der Aipower“

Um ein erneutes Verkehrschaos zu vermeiden, soll bis Ende August eine Verlängerung des Bahnsteigs in Zeltweg fertiggestellt sein. Seit dem vergangenen Sommer arbeitet eine eigene Projektgruppe des Österreichischen Bundesheeres gemeinsam mit externen Verkehrsexperten und Vertretern ziviler Behörden intensiv an den Details des Verkehrskonzepts für die kommende Airpower im September. Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP) betont, dass das neue Verkehrskonzept darauf abzielt, die Anreise „bequem, umweltschonend und in wenigen Gehminuten mitten zum Veranstaltungsgelände“ zu gestalten.

Zug, Bahn, Parkplätze: Die Anreise zur Veranstaltung soll durch verschiedene Verkehrsmittel erleichtert werden. Die Österreichischen Bundesbahnen (ÖBB) bieten Sonderzüge von verschiedenen Städten wie Villach, Salzburg, Linz und Wien an. Zusätzlich gibt es eigene Buslinien mit zahlreichen Zustiegsstellen in ganz Österreich, wobei die ersten 1.000 Bustickets zu einem vergünstigten Preis erhältlich sind. Für Besucher, die mit dem eigenen Fahrzeug anreisen möchten, sind Parktickets über Ö-Ticket im Voraus buchbar. Gratis-Shuttles stehen zur Verfügung, um von den Parkplätzen zum Veranstaltungsgelände zu gelangen, und es gibt spezielle Parkplätze für Motorräder und behinderte Besucher. Mehr Informationen findest du hier.

