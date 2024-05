Schockierender Fund in Wiener Neustadt: Leiche in Hauseinfahrt entdeckt

Veröffentlicht am 14. Mai 2024, 09:21 / ©5min.at

Ein tragisches Ereignis erschütterte die Kollonitschgasse in Wiener Neustadt am Dienstagmorgen. In einer Hauseinfahrt wurde eine leblose männliche Person aufgefunden, deren Schicksal bereits besiegelt schien, als das Notarztteam eintraf. Informationen der „Niederösterreichischen Nachrichten“ (NÖN) zufolge, wird derzeit ein gewaltsames Verbrechen als Ursache ausgeschlossen. Dennoch bleiben viele Fragen offen, und eine Obduktion wurde angeordnet, um die genauen Todesumstände zu klären. Insbesondere wird vermutet, dass Suchtgift eine Rolle gespielt haben könnte.