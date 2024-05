Kleinstes Baby Kärntens: Kämpfer Alim darf endlich nach Hause

Veröffentlicht am 14. Mai 2024, 09:22 / ©Montage: Bettina Nikolic/ Canva

Die Ärzte mussten an jenem Tag schwierige Entscheidungen treffen. Das Baby im Bauch der Kärntnerin – sie befand sich in der 23. Schwangerschaftswoche – wurde nicht mehr ausreichend versorgt. War es zu früh für eine Frühgeburt? Viel eher bereitete das Gewicht des Fötus den Ärzten Sorgen. Der kleine Alim wog damals im Bauch noch viel zu wenig.

Der Kampf um Alims Leben

Schließlich wurde eine Cortisontherapie angewendet, die Alims Lunge noch etwas reifen ließ. Im nächsten Moment wurde das kleine Baby auch schon aus dem Bauch der Kärntnerin geholt. Am 20. Dezember 2023 erblickte der kleine Alim mit 370 Gramm und 25 Zentimetern das Licht der Welt. Ein Wunder! Die Ärzte bestätigen gegenüber der „Krone“: Alim ist das kleinste Baby, das je in Kärnten auf die Welt gekommen ist. Man bedenke, dass 400 Gramm die Grenze bei Frühchen sind.

Der Kämpfer darf nach Hause

Für das Frühchen, seine Familie und die Ärzte begann eine Zeit des Hoffens und der Sorgen. Doch Alim ist wahrlich ein Kämpfer! In den 115 Tagen auf der Intensivstation wuchs Alim heran. Auch der Birth-Trolley kam zu Einsatz, wie die „Krone“ berichtet. Mittlerweile wiegt das kleine Wunder 3.718 Gramm – zehnmal so viel, wie bei seiner Geburt. Er hat sich prächtig entwickelt, deshalb durfte Alim am gestrigen Montag, dem 13. Mai, das Krankenhaus nach 5 langen Monaten endlich verlassen. Alles Gute der Familie!

