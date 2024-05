Stellenabbau bei AT&S angekündigt: 37 Mio. Euro Verlust

Der steirische Leiterplattenhersteller AT&S mit Sitz in Leoben verzeichnete im Geschäftsjahr 2023/24 einen deutlichen Umsatzrückgang. Das Unternehmen gab bekannt, dass es mit einem Verlust von 37 Mio. Euro in die roten Zahlen gerutscht ist. Diese Entwicklung hat das Unternehmen dazu veranlasst, einen Stellenabbau von bis zu 1.000 Arbeitsplätzen anzukündigen.

Marktabschwächung in mobilen Endgeräten und Industrieapplikationen

AT&S führte die rückläufigen Umsatzzahlen hauptsächlich auf eine deutliche Abschwächung der Märkte für mobile Endgeräte und Industrieapplikationen im zweiten Halbjahr des Geschäftsjahres zurück. Während es bei Notebooks und PCs zu einer leichten Erholung kam, verschärfte sich die Lage bei Servern weiter.

Optimistischer Ausblick für das neue Geschäftsjahr

Andreas Gerstenmayer, CEO von AT&S, äußerte sich optimistisch über die Aussichten für das kommende Geschäftsjahr 2024/25. Er erklärte, dass das Unternehmen wieder auf Wachstumskurs sei und eine Erholung des Marktes für die zweite Hälfte des Jahres erwartet werde. Die steigende Nachfrage werde sich positiv auf die Auslastung der AT&S-Werke auswirken, insbesondere mit dem Start der Hochvolumen-Produktion in den neuen Werken in Kulim und Leoben.

Kostenreduktion durch Stellenabbau geplant

Um die Kosten zu senken, plant AT&S vorerst einen Stellenabbau an den bestehenden Standorten. Bis zu 1.000 Arbeitsplätze könnten davon betroffen sein. Trotz des aktuellen Rückgangs plant AT&S Investitionen in Höhe von etwa 500 Mio. Euro für das laufende Jahr. Ein Großteil dieser Investitionen wird in die IC-Substrate-Produktion in den neuen Werken in Kulim und Leoben fließen. Eine geplante Kapitalerhöhung wurde kürzlich aufgrund der anhaltenden Marktvolatilität abgesagt. Zusätzlich hat AT&S die Prognose für das Geschäftsjahr 2026/2027 nach unten korrigiert und erwartet nun einen Jahresumsatz von 3,1 Mrd. Euro, im Vergleich zu bisherigen 3,5 Mrd. Euro.