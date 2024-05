Spannung steigt: ITF Tennisturnier-Finale in Warmbad Villach am 18. Mai

Am Samstag

Am Samstag, den 18. Mai, um 10 Uhr findet das Finale, mit anschließender Siegerehrung, des ITF Tennisturniers in Warmbad Villach statt. Gekürt werden die Sieger in den Kategorien W35 und M15. Bisher ist das Turnier ohne Verletzungen über die Bühne gegangen. Gespielt wird bei den Tennis Matches um ein Preisgeld von 15.000 Euro bei den Herren und um ein Preisgeld im Rahmen von 25.000 bis 100.000 Euro bei den Damen.