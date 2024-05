Amoklauf-Drohung: HAK Wiener Neustadt im Ausnahmezustand

Ein Sicherheitsdienst ist im Schulgebäude anwesend und führt in Abstimmung mit der Polizei Sicherungsmaßnahmen durch.

14. Mai 2024

Aus diesem Grund findet der Unterricht am Dienstag ausschließlich im Fernunterricht statt.

Sicherheitsmaßnahmen im Schulgebäude

„Ein Sicherheitsdienst ist im Schulgebäude anwesend und führt in Abstimmung mit der Polizei Sicherungsmaßnahmen durch“, so die Bildungsdirektion gegenüber noe.ORF.at. Zusätzlich wird am Dienstag allen Schülern der Handelsakademie und der Handelsschule aus Sicherheitsgründen Fernunterricht angeboten.

Abschlussprüfungen unter verschärften Sicherheitsvorkehrungen

Nur die Schüler, die am Dienstag ihre Abschlussprüfungen ablegen, haben Zutritt zum Schulgebäude. Unter strengen Sicherheitsvorkehrungen werden sie ihre Prüfungen ablegen. Die Schulleitung, die Polizei und die Bildungsdirektion haben gemeinsam ein Sicherheitskonzept erarbeitet. Personen, die nicht zur Schule gehören, sind nicht gestattet, das Gebäude zu betreten.

Fortlaufende Ermittlungen

Die Ermittlungen der Kriminalbeamten der Polizeiinspektion sind noch im Gange. Jeder Hinweis wird sorgfältig verfolgt, um die gegenwärtig unbekannten Täter zu identifizieren, wie gegenüber noe.ORF.at berichtet wird. Vor wenigen Tagen ereignete sich ein ähnlicher Vorfall am Bundesschulzentrum in Tulln. Auch dort wurde gemäß Angaben der Bildungsdirektion ein strenges Sicherheitskonzept durchgeführt.