Austropop-Sänger Manuel C. Pache mit nur 35 Jahren verstorben

Mit tiefer Bestürzung und Trauer reagiert die heimische Musikszene auf den plötzlichen Tod des beliebten Austropop-Sängers Manuel C. Pache. Der 35-jährige Künstler, bekannt für Hits wie „Unsre Zeit is no ned kumman“, verstarb nach einer plötzlichen Erkrankung, wie „Heute.at“ berichtet. Pache, in Graz geboren und in Wien aufgewachsen, war leidenschaftlicher Musiker, der auf großen Bühnen wie dem Nova Rock Festival und dem Wiener Donauinselfest zu sehen war.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 14.05.2024 um 10:45 Uhr aktualisiert