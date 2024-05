Aus für Funkmisere? Auch in Kärnten soll digital gefunkt werden

Konkret geht es um den Kommunikationsweg der Einsatzkräfte. Bislang wurde nämlich auf analogen Funk zurückgegriffen. Das soll sich jetzt ändern, indem auf digitalen Funk umgestiegen wird. Innenminister Gerhard Karner (ÖVP), Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ) und sein Stellvertreter Martin Gruber (ÖVP) gemeinsam mit Sicherheitsreferent Daniel Fellner (SPÖ) dürften das Vorhaben wohl am heutigen Dienstag bei einer Pressekonferenz mit dem Titel „krisensichere Einsatz-Kommunikation in Kärnten“ präsentieren.

Kärnten hinten nach

Die Einsatz-Kommunikation ist in diesem Sinne hinten nach. In sieben Bundesländern wird bereits digital gefunkt, in Vorarlberg werden aktuell Sendestationen errichtet. Obwohl: Eine Gruppe der Einsatzkräfte in Kärnten funkt bereits digital. Und zwar: die Klagenfurter Polizei. Während der EURO 2008 würde der Kommunikationsweg umgestellt. Nun ja, wie sich das Ganze nun weiterentwickelt, wird sich heute klären.

Team Kärnten: „Längst überfällig“

Team Kärnten-Chef Bürgermeister Gerhard Köfer sieht die Umstellung auf den Digitalfunk als einen „längst überfälligen Schritt“. Fellner habe die Digitalisierung bereits 2020 angekündigt, erst jetzt käme alles ins Rollen. Köfer spricht von „Funkstille“: „In den vergangenen Jahren herrschte im wahrsten Sinne des Wortes völlige Funkstille und das, obwohl Gelder für den Digitalfunk-Ausbau im Budget reserviert worden sind.“ Köfer fordert „völlige Kostenwahrheit“ und einen „exakten Terminplan für die Umsetzung“ ein.

SPÖ erfreut

Auch der SPÖ-Sicherheitssprecher, Landtagsabgeordneter Günter Leikam meldete sich diesbezüglich zu Wort. Er betont: „Eine moderne und verlässliche Kommunikationsinfrastruktur ist unabdingbar für die Koordination unter den Einsatzorganisationen und ein rasches Reagieren im Krisenfall.“ Leikam nahm dies zum Anlass, um auch auf die Drogenproblematik in Kärnten hinzuweisen: „Wir brauchen dringend mehr personelle Ressourcen im Polizeidienst und eine entsprechende Schwerpunktsetzung im Kampf gegen Drogenhandel. Es ist unerträglich, dass Kinder und Jugendliche in Kärnten immer häufiger mit illegalen Drogen in Kontakt kommen.“