Villacher Paketzusteller schlittert in Insolvenz

Veröffentlicht am 14. Mai 2024, 10:51 / ©Pexels / Tima Miroshnichenko

Das gab der Kreditorenschutzverband KSV 1870 am heutigen Dienstag, dem 14. Mai, bekannt: „Über das Vermögen des Unternehmens ‚Marco Transport GmbH‘ in Landskron wurde über Gläubigerantrag ein Konkursverfahren am Landesgericht Klagenfurt eröffnet.“

Von Paketlieferungen bis hin zum Handel

Das Unternehmen ist im Bereich der Paketzustellung, Transport- und Kurierdienste, Umzugsservice, Vermietung von Kleintransportern und Handel tätig. Gläubigerforderungen können bis 10. Juni beim KSV1870 angemeldet werden. Zum Insolvenzverwalter wurde Dr. Peter Messnarz, Rechtsanwalt in Villach bestellt. Die erste Gläubigerversammlung, Berichts- und Prüfungstagsatzung findet am 24. Juni 2024 statt.