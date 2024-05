Familie aus Salzburg vergiftet: THC in Palatschinken nachgewiesen

Veröffentlicht am 14. Mai 2024, 11:02 / ©FF Wernberg

Mit Vergiftungssymptomen wurde Mitte April eine Obertrumer Familie ins Krankenhaus eingeliefert. Wir berichteten. Schnell gab es Spekulationen über die Ursache. Eine Laboranalyse bringt nun Gewissheit: In den Palatschinken war THC enthalten.

Gewissheit durch Laboranalyse

Der rätselhafte Vorfall einer Familie aus Obertrum (Flachgau) mit Vergiftungssymptomen scheint nun teilweise gelöst zu sein. Laut einem Bericht der „Krone“ am Montag hat eine Laboranalyse der Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES) bestätigt, dass im Abendessen der Familie tatsächlich Cannabis enthalten war. Nach dem gemeinsamen Abendessen hatte die Familie samt Großeltern über Schwindel und Übelkeit geklagt. Ein Bluttest zeigte erhöhte THC-Werte bei vier Erwachsenen. Es bleibt jedoch unklar, wie das Cannabis in die Palatschinken gelangt ist. Die Salzburger Polizei konnte auch am Dienstagmorgen auf Anfrage von SALZBURG24 keine Informationen dazu geben.