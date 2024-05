220.000 Euro Passiva: Gastrobetrieb meldet Insolvenz an

Veröffentlicht am 14. Mai 2024, 12:22 / ©konstantant-stock.adobe.com

Das Lokal „La Storia“ in Rosegg, geführt von der W & R Gastro GmbH, hat am Dienstag, dem 14. Mai 2024, einen Konkursantrag am Landesgericht Klagenfurt gestellt. Seit Januar 2024 wird das Restaurant „La Storia“ betrieben, das zuvor unter dem Namen „CASA BARBARA“ von einer anderen Gesellschaft geführt wurde. Die Passiva betragen rund 220.000 Euro.

Fortführung des Lokals geplant

Wie dem KSV1870 bekannt ist, ist die Fortführung und die Entschuldung über einen Sanierungsplan beabsichtigt. „Derzeit ist laut Antrag nicht bekannt wie viele Gläubiger von der Insolvenz tatsächlich betroffen sind. Ob und wie viele Dienstnehmer von der Insolvenz betroffen sind, wird im Antrag nicht dargelegt“, heißt es seitens des Alpenländischen Kreditorenverbands.

Gläubigerfrist bis zum 10. Juni 2024

Gläubiger haben bis zum 10. Juni 2024 die Möglichkeit, ihre Forderungen über den KSV1870 unter der E-Mail-Adresse [email protected] anzumelden. „Die erste Gläubigerversammlung und Prüfungstagsatzung finden am 25.6.2024 statt. Zum Insolvenzverwalter wurde Rechtsanwalt Walter Dorn aus Villach bestellt“, so der KSV1870 abschließend.