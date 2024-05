Jetzt fix: Manuel Ganahl kehrt zu den Graz99ers zurück

Veröffentlicht am 14. Mai 2024, 12:37 / ©EC-KAC/Kuess

„In den Bemühungen der letzten Wochen und Monate, einen starken österreichischen Kern in Graz aufzubauen, stellt die Rückkehr von Manuel Ganahl ein bedeutendes Puzzlestück dar“, heißt es seitens der Graz99ers. Der 33-jährige Stürmer spielte zuletzt in der Saison 2014/2015 für die 99ers, bevor er zum EC KAC nach Kärnten wechselte.

„Freude über meine Rückkehr ist natürlich sehr groß“

Ganahl äußerte sich zu seiner Rückkehr mit großer Freude: „Die Freude über meine Rückkehr ist natürlich sehr groß. Ich hatte schon sechs großartige Jahre in Graz, denke gerne an diese Zeit zurück. Ich denke, ich habe mich sehr gut entwickelt und im Grazer-Umfeld immer sehr wohl gefühlt. Sportlich gesehen ist es eine große Herausforderung und das macht es auch gleichzeitig so spannend.“

„Manuel ist quasi in Graz ‚groß‘ geworden“

Auch Sportdirektor Philipp Pinter äußerte sich positiv über die Rückkehr des erfahrenen Spielers: „Manuel ist quasi in Graz ‚groß‘ geworden und kehrt nun als absoluter Führungsspieler und Vollprofi zurück zu den 99ers. Er brennt nach wie vor für das Hockey und bringt dementsprechend viel Energie und Leidenschaft auf das Eis. Genau dieses Hockey wollen wir in Graz auch spielen.“

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 14.05.2024 um 12:39 Uhr aktualisiert