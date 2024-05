Passagierzahlen im Sinkflug: Flughafen verzeichnet fettes Minus

Auf einer Tabelle zu den Flugbewegungen ist es klar ersichtlich: Jeder Flughafen Österreichs machte im ersten Quartal 2024 (Jänner bis März) zumindest in einem Monat ein Plus – nur Klagenfurt nicht. Und dieser Rückgang in Klagenfurt begrenzt sich nicht auf ein kleines Minus. 5.098 Passagiere im Jänner 2024 (-49 Prozent), 6.315 Passagiere im Feber (-34 Prozent) und 5.914 Passagiere im März (-43 Prozent) – Die Zahlen sprechen ganz für sich. Grund dafür sollen die gestrichenen Verbindungen von Ryanair und Eurowings sein.

Erhitzte Gemüter

In der Politik sorgt die Quartals-Bilanz für erhitzte Gemüter. Für SPÖ sieht die Entwicklung des Flughafens nach einer „Bruchlandung“ aus. Auch die Grünen haben wenig Hoffnung auf einen Erfolg am Airport Klagenfurt.

SPÖ fordert Erklärung

„Hier fällt man fast buchstäblich aus allen Wolken. Zwar hört und liest man von Flughafen-Geschäftsführer Wildt und KBV-Vorstand Payer stets, wie gedeihlich sich der Flughafen Klagenfurt entwickelt, die Zahlen scheinen aber eine andere – und zwar sehr deutliche – Sprache zu sprechen“, so SPÖ-Klubobmann Herwig Seiser. „Das sieht aktuell nicht nach durchstarten, sondern nach Sinkflug und im schlimmsten Fall nach Bruchlandung aus“, so Seiser, der von Payer und Wildt fordert, detailliert Stellung zu diesem „dramatischen Absinken“ zu beziehen. Laut einem Bericht der Kleinen Zeitung fordert auch Landeshauptmann Peter Kaiser volle Aufklärung. Seiser fragt weiter: „Wie sind diese ernüchternden Zahlen mit den Ankündigungen und Versprechungen in Einklang zu bringen? Wurde Beteiligungsreferent Martin Gruber überhaupt informiert? Wie will man das Ziel von 200.000 Gästen im Jahr 2024 noch erreichen?“

Grüne: „Dieser Flughafen hebt nicht ab“

„Der Flughafen ist und bleibt eine offene Flanke der Kärntner Landespolitik. Selbst mithilfe der saftigen Finanzspritzen, die mit einem angestrebten Ziel von 200.000 Passagieren für dieses Jahr und 400.000 bis 2028 gerechtfertigt werden, kommt der Betrieb am Flughafen nicht in Fahrt“ kritisiert Olga Voglauer, Nationalratsabgeordnete und Landessprecherin der Grünen Kärnten. „Warum hält die Landesregierung nach wie vor am maroden Flughafen fest? Dieser Flughafen hebt nicht ab – auch mit viel Geduld und Geld nicht. Für die nachhaltige und zukunftsfähige Entwicklung unseres Landes wäre mehr getan, wenn man sich in den Reihen der Landesregierung ernsthafte Gedanken über moderne Mobilitätskonzepte und deren Förderung machen würde“ so Voglauer, die betont: „Mit der Inbetriebnahme der Koralmbahn eröffnen sich ganz neue Möglichkeiten.“ Voglauer schlägt vor: Den Airport Klagenfurt mit dem Grazer Flughafen zusammenzulegen.