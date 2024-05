Ein Verletzter nach Autounfall mit Überschlag: Kran im Einsatz

Veröffentlicht am 14. Mai 2024, 13:08 / ©FF Kainbach bei Graz

Am Montagnachmittag, den 13. Mai, kam es auf der Riesstraße im Bezirk Ries, in Graz, zu einem Verkehrsunfall, wobei ein Auto am Dach zum Liegen gekommen ist. Die Freiwillige Feuerwehr (FF) Kainbach wurde um 17.49 Uhr zur Unfallsstelle gerufen. Ihre Hauptaufgabe bestand darin, den Verkehr zu regeln, einen Brandschutz aufzubauen, ausgelaufene Betriebsmittel zu sichern und Unfalltrümmer aufzusammeln und zu entsorgen.

16 Florianis im Einsatz

Nachdem das Auto mit dem Wechselladerfahrzeug-Kran wieder aufgerichtet wurde, konnten die Aufräumarbeiten fertiggestellt und anschließend die Fahrbahn gereinigt werden. Die Person, die bei dem Unfall verletzt wurde, wurde vom Roten Kreuz versorgt. Im Einsatz waren insgesamt vier Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug, LKWA und Kran mit 16 Einsatzkräften sowie das Rote Kreuz und die Polizei.