Arbeitskampf droht: Gewerkschaften fordern seriöse Verhandlungen

Die Gewerkschaften PRO-GE und GPA stellen noch vor Beginn der bereits fünften Verhandlungsrunde für den Kollektivvertrag Chemische Industrie den Arbeitgebern die Rute ins Fenster. Sollte es auch in dieser Runde zu keiner Einigung kommen, würden die Zeichen auf Arbeitskampf stehen.

Proteste jederzeit möglich

„Wir fordern für die rund 50.000 Beschäftigten einen Lohn- und Gehaltsabschluss, der die 12-Monatsinflation von 6,33 Prozent und die wirtschaftlichen Erfolge der letzten zwei Jahre berücksichtigt. Sollte wieder kein Abschluss möglich sein, werden in den nächsten Tagen neuerlich Betriebsversammlungen einberufen und anschließend gewerkschaftliche Kampfmaßnahmen beschlossen. Mit betrieblichen Protesten ist dann jederzeit zu rechnen“, betonen die beiden Chefverhandler der Arbeitnehmer, Alfred Artmäuer (PRO-GE) und Günther Gallistl (GPA).

Forderungen: Respektvolles Angebot und seriöse Verhandlungen

Die bisherige Vorgangsweise der Arbeitgeberverhandler sorgt unter den Betriebsräten und Belegschaften für Empörung. So boten die Arbeitgeber in der dritten Runde eine Erhöhung von 4,1 Prozent an. Das entspricht lediglich der Monatsteuerungsrate vom März 2024. Auch in der vierten Runde lag das Arbeitgeber-Angebot mit 4,3 Prozent noch immer deutlich unter der relevanten Inflationsrate von 6,33 Prozent. „Wenn sich diese Verhandlungsweise nicht ändert und wenn scheinbar einige wenige Hardliner auf Arbeitgeberseite weiter den Takt vorgeben, dann müssen der gesamten Branche und vor allem den Großbetrieben die Konsequenzen bewusst sein“, betont Alfred Artmäuer und Günther Gallistl fügt hinzu: „Wir fordern endlich ein respektvolles Angebot, das seriöse Verhandlungen für einen Abschluss ermöglicht.“ Auch über einen Zweijahresabschluss könne man reden, so die beiden Chefverhandler.

„Dieser Einsatz der Arbeitnehmer gehöre abgegolten.“

„In allen anderen Branchen der Frühjahrslohnrunde hat die Teuerungsrate beim Abschluss Berücksichtigung gefunden. Nur die Chemische Industrie will Löhne und Gehälter kürzen, anstatt die Kaufkraft ihrer Mitarbeiter zu sichern. Das werden wir sicher nicht zulassen“, sagen Alfred Artmäuer und Günther Gallistl und verweisen auf Rekordzahlen bei der abgesetzten Produktion in den letzten zwei Jahren. Die Belastungen in der Chemischen Industrie seien zudem weiter gestiegen. Trotz Abbau von Beschäftigten in der Vergangenheit laufe die Produktion in den Betrieben weiterhin vollkontinuierlich durch – 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche. Dieser Einsatz der Arbeitnehmer gehöre abgegolten.