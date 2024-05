7 Millionen Euro Ersparnis: Hier setzt die Stadt Graz den Sparstift an

Wie bereits im Vorjahr angekündigt, hat die Stadt Graz in den vergangenen Monaten die städtische Produkt- und Dienstleistungspalette kritisch analysiert, um Entlastungs- und Einnahmenpotenziale zu finden. Im Rahmen des Prozesses zum „Kommunalen Plus“ wurde auf dem Wissen der Verwaltung aufgebaut, um den operativen Saldo der Stadt Graz nachhaltig zu erhöhen. Ein effizienterer Einsatz der öffentlichen Mittel soll nun sicherstellen, dass jährlich über sieben Millionen Euro eingespart werden können, ohne für die Grazer wichtige Leistungen infrage zu stellen. Der Beschluss zur Umsetzung des „Kommunalen Plus“ wird am Donnerstag im Gemeinderat gefasst.

Optimierungen ohne Stellenabbau

Das „Kommunale Plus“ berücksichtigt vorwiegend Maßnahmen, die in der städtischen Einflusssphäre liegen. Noch nicht berücksichtigt sind jene Maßnahmen, die Gesetzesänderungen auf Bundes- und Landesebene voraussetzen. Die Optimierung betrifft vielmehr Produkte, Services und Dienstleistungen der Stadt Graz und hat keinen Stellenabbau innerhalb des Magistrats zur Folge. So werden im ersten Schritt 110 Projekte umgesetzt oder einer weiterführenden Prüfung unterzogen.

Kanalgebühren werden erhöht

Das größte Einzelprojekt im Rahmen des „Kommunalen Plus“ stellt die erste Anpassung des Kanalisationsbeitrags seit sieben Jahren dar. Mit einer Anpassung von 25,60 €/m2 auf 34,60 € m2 können bis zu vier Millionen Euro an Mehreinnahmen pro Jahr erzielt werden. Laut dem Steiermärkischen Kanalabgabegesetz wäre eine Erhöhung auf bis zu 66 €/m2 gedeckt. Weiters wurden die Reinigungsintervalle in städtischen Gebäuden umgestellt. Büros und Gänge werden nur noch jeden zweiten Tag gereinigt, Sanitäranlagen jedoch weiter täglich. Im Zuge der Umstellung wurde das Gehalt von städtischen Reinigungskräften um einen Euro pro Stunde erhöht. Trotzdem wird die Maßnahme zu Einsparnissen von rund 580.000 Euro pro Jahr führen.

Ăśberdurchschnittlich viele Mitarbeiter in politischen BĂĽros

In Elke Kahrs politischem Zuständigkeitsbereich wird unter anderem das Subventionsbudget im Amt der Bürgermeisterin um 100.000 Euro pro Jahr reduziert. Außerdem wurden die Repräsentationsausgaben stark gesenkt und die Klubförderung der Parteien im Rathaus dreimal in Folge um je zehn Prozent gekürzt. Ebenso werden die Fahrzeiten der Präsidialfahrzeuge eingeschränkt, was ebenfalls zu Einsparungen führt. Der Austausch mit den Vergleichsstädten Linz, Salzburg und Innsbruck hat außerdem aufgezeigt, dass Graz eine überdurchschnittlich hohe Anzahl an Mitarbeitern in politischen Büros hat. Darum wird für die kommende Legislaturperiode geprüft, wie dieser Umstand geändert werden kann. Eine mögliche Option ist der Aufbau eines parteiunabhängigen Personalpools für politische Büros, beispielsweise im Sekretariat oder für Pressearbeit. Damit könnte dem laufenden Personalzuwachs durch unbefristete Anstellungen in politischen Büros entgegengesteuert werden.

Einsparung bei Erfassung von Naturdaten

Konkret wird in Judith Schwentners Bereich unter anderem der Vollzug der Grazer Baumschutzverordnung umgesetzt. Durch eine geplante Novellierung der Baumschutzverordnung wird die Ausgleichsabgabe deutlich nach oben angepasst und führt zu städtischen Mehreinnahmen von rund 125.000 Euro pro Jahr. Bei der photogrammetrischen Erfassung von Naturdaten gibt es in den Jahren 2024 und 2026 außerdem Einsparungspotenzial von insgesamt rund 130.000 Euro. Hier wird durch die technische Weiterentwicklung und einem Bildflug mit geringerer Auflösung eine Kostensenkung erzielt. Außerdem wird der „Grazer Umweltzirkus“ künftig gemeinsam mit dem „Geko“-Festival organisiert, was ein jährliches Einsparungspotenzial von rund 15.000 Euro für Organisationskosten mit sich bringt.

Doppelgeschäftsführungen auflösen

Im Zuständigkeitsbereich von Finanzstadtrat Manfred Eber soll unter anderem daran gearbeitet werden, die Doppelgeschäftsführung in diversen Beteiligungen aufzulösen. Wie schon am Beispiel der „Citycom“ oder der „Bestattung Graz“ sollen alternative Organisationsformen überdacht werden und so bis zu 1,5 Millionen Euro pro Jahr eingespart werden.

Optimierungen im Ă„rztenotdienst

In den Zuständigkeitsbereich von Stadtrat Robert Krotzer fallen unter anderem Mehreinnahmen der Impfstelle der Stadt Graz von rund 200.000 Euro jährlich. Dies ist durch die hohe Frequenz und die Neuregelung eines Kostenersatzes pro durchgeführter Impfung von der ÖGK an die Stadt Graz möglich. Außerdem kommt es zu Optimierungen im Ärztenotdienst. Nunmehr unter dem Namen „MedMobil 1450 Graz“ können rund 120.000 Euro pro Jahr eingespart werden, weil die Fahrten des ehemaligen Ärztenotdienstes durch das städtische „Grazer Parkraum- und Sicherheitsservice“ durchgeführt werden können.