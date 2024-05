Beliebte Party-Location am Faaker See bleibt für immer geschlossen

Ausgelassene Partys, gute Cocktails und tolle Musik: Das „Drob In“ hatte so einiges zu bieten. Vor allem in der Sommersaison wurde in der Location in Drobollach am Faaker See ordentlich gefeiert, ehe in den kalten Monaten die Winterpause eingeleitet wurde. 5 Minuten berichtete damals über die Eröffnung 2018.

Keine Sommersaison 2024

Eigentlich hätten auch heuer die Pforten für die Sommersaison geöffnet werden sollen. Mitte Oktober ging es vergangenes Jahr in die Winterpause. Damals hieß es: „Wir sehen uns hoffentlich im Sommer 2024 wieder.“ Nun, das Wiedersehen bleibt allerdings leider aus.

„Dinge erschweren den Betrieb“

Pächterin Karin Melcher und ihr Team teilten kürzlich mit: „Leider mussten wir uns schweren Herzens dafür entschließen, das Drob In nicht mehr zu eröffnen. Zu viele Dinge erschweren uns mittlerweile einen reibungslosen und verlässlichen Betrieb unserer Bar.“ Es gibt also keine Sommersaison 2024 im Drob In. Melcher und ihr Team verschwinden aber nicht von der Gastro-Bildfläche: Sie sind noch in der Melcher’s Almlounge, direkt gegenüber vom Hotel zu finden.