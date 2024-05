Aus Auto geschleudert: Verkehrsunfall in Salzburg fordert Verletzte

Veröffentlicht am 14. Mai 2024, 14:13 / ©Peter Umlauft

Eine 38-jährige österreichische Staatsbürgerin war mit ihrem Auto auf der Mondsee-Bundesstraße, B 154, von Mondsee in Richtung St. Gilgen unterwegs. In einer leichten Rechtskurve bei Straßenkilometer 27,2 kam das Fahrzeug aus bisher ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab und stürzte mehrere Meter über eine Böschung in ein angrenzendes Waldstück.

Verletzungen und Rettungseinsatz

Während des Unfalls wurde der Beifahrer aus dem Fahrzeug geschleudert und dabei unbestimmten Grades verletzt. Er wurde mit dem Notarzthubschrauber Christophorus 6 ins Salzkammergut Klinikum Vöcklabruck geflogen. Die Fahrerin des Fahrzeugs erlitt ebenfalls unbestimmte Verletzungen und wurde mit einem Rettungswagen ins Salzkammergut Klinikum Vöcklabruck gebracht.

Feuerwehreinsatz und Alkoholtest

Die Feuerwehren St. Gilgen und Winkl waren mit insgesamt 40 Mann im Einsatz, um bei der Bergung und Absicherung der Unfallstelle zu helfen. Ein durchgeführter Alkotest bei der Fahrerin verlief negativ, es ergaben sich keine Anzeichen von Alkoholeinfluss.