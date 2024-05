Spittaler Schlosscafé hat einen neuen Betreiber gefunden

Spittal an der Drau

Veröffentlicht am 14. Mai 2024, 14:16 / ©Eggspress

Bürgermeister Gerhard Köfer: „Ich bedanke mich beim neuen Pächter für die gute Zusammenarbeit und freue mich, dass in eine der attraktivsten Gastro-Lokalitäten unserer Stadt wieder Leben einzieht.“

Über 100 Sitzplätze

Der Caffébar-Betrieb mit 40 Sitzplätzen innen und 85 auf der Terrasse wird auch warme

Küche im Mittags- und Abendgeschäft sowie Catering für Veranstaltungen anbieten. Der

Fokus liegt aber auf der Cafébar mit ihren Spezialitäten, der schönen Terrasse und einem

erweiterten Eissortiment. Bis zu 14 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wird das künftige

Schlosscafé-Team umfassen.

©Testa Rossa Caffe GmbH

Vorzeigeprojekt

„Wir sind stolz, unseren neuesten Standort an dieser außergewöhnlichen Location, die mit

viel Tradition verbunden ist, eröffnen zu dürfen. Diese Testa Rossa Caffébar ENZO im

Schloss soll als Vorzeigeprojekt für den neuen modernisierten Einrichtungsstil unseres

internationalen Franchisekonzeptes dienen“, betont Leopold Wedl, Geschäftsführer der

Testa Rossa Caffé GmbH. Außerdem betreiben wir seit 2015 sehr erfolgreich bereits eine Testa Rossa Caffébar im Stadtpark Center in Spittal. Insgesamt ist „Testa Rossa“ an 35 Standorten vertreten. Auch der angrenzende Veranstaltungsraum der Stadtgemeinde Spittal – die „Porcia Lounge“ – wird bei Bedarf mitbetreut.

Eröffnung

Für die Gäste öffnet die Caffébar erstmals in der letzten Maiwoche. In der Sommersaison ist die Caffébar ENZO täglich von 9 bis 24 geöffnet. Die offizielle Eröffnungsfeier findet am 20. Juni 2024 um 14 Uhr mit einem festlichen Rahmenprogramm statt.