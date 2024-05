„I leb´ für mein´ Verein: Steiermark schnappt sich 760.000 Lose

Höchste Zeit für einen Zwischenstand: Bisher haben sich 3.482 Sportvereine aus allen Bundesländern Österreichs für die Neuauflage der großen BILLA-Aktion „I leb‘ für mein‘ Verein!“ angemeldet – in der Steiermark nehmen bereits 552 Sportvereine teil. Österreichweit wurden schon über sechs Millionen Lose zugeordnet – davon 764.475 in der Steiermark. Zu den besonders fleißigen Sportvereinen in der Steiermark zählen SV Flavia Solva aus Wagna, ATUS Gratkorn, Hundesport Dog-Training-Center aus Trofaiach, FC Kindberg-Mürzhofen, Handballclub Bruck BT Füchse, SV Hinterberg und SV Gössendorf JAZ aus Dörfla – sie gehören zu den aktuellen Top-Sammlern.

©Dog-Training-Center Trofaiach

AFC Vienna Vikings an der Spitze

Platz eins österreichweit belegt derzeit der AFC Vienna Vikings aus Wien. An der Zwischenbilanz zeigt sich, die heimische Amateursportszene ist nicht nur engagiert, sondern auch bunt und vielfältig! Denn von Fußball-, American Football-, Tennis-, Hockey-, Dart-, Ski- und Eishockey-Vereinen nehmen bisher die unterschiedlichsten Sportvereine an der Aktion teil. Peter Gschiel, BILLA Vertriebsdirektor in der Steiermark betont: „Mehr als 550 Sportvereine aus der Steiermark haben sich bisher angemeldet. Dieses Engagement ist wirklich beeindruckend und es freut uns sehr, dass unsere BILLA Aktion auch heuer wieder auf so viel Begeisterung bei unseren Kunden stößt.“

Bis zum 1. Juni können Lose gesammelt werden

Sportvereine, die sich bis zum 29. Juni erfolgreich angemeldet haben, können die online zugeordneten oder via Sammelbox gesammelten Lose gegen über 100 Gratisprämien eintauschen, darunter sind rund die Hälfte Neuheiten, die es im letzten Jahr noch nicht gegeben hat. Unter anderem Handbälle, ein Teqball-Tisch, eine Balancier Mauer, Floorball-Schläger, eine Agility Leiter, ein Rudergerät, ein Wasser-Basketball-Set, eine Festzeltgarnitur, verschiedenste Tornetze, Textilien von bekannten Sportmarken, aber auch eine Mikrowelle oder ein TV für das Vereins-Stüberl.