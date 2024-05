Spektakulär: A10-Brücke wurde in die Luft gehoben

Ab 9 Uhr früh begann das beauftragte Bauunternehmen damit, das Tragwerk des 600 Meter langen Talübergangs Steinbrückenbach, knapp zwei Kilometer nördlich von Spittal an der Drau, um die ersten drei Meter in die Luft zu heben. Danach erfolgten Adaptierungsarbeiten an den bis zu 18 Meter hohen Hebepfeilern. Der zweite Teil des Hebevorgangs, mit dem das Tragwerk auf die Zielhöhe von sechs Metern gehoben wird, soll am Mittwoch abgeschlossen sein. Dadurch dient es dann als so genannte Rüstkonstruktion für die Errichtung eines neuen Brückentragwerks.

©Asfinag

Nachhaltige Methode spart 1000 Tonnen Stahl

Die Methode ist nicht nur besonders spektakulär, sondern auch innovativ und nachhaltig. „Als ASFINAG wollen wir neue Maßstäbe beim nachhaltigen Bauen setzen“, sagt ASFINAG-Vorstand Hartwig Hufnagl. Mit dieser speziellen Bautechnik spart man die Produktion sowie den An- und Abtransport eines speziell gefertigten Rüstträgers, fast 1000 Tonnen Stahl weniger werden gebraucht und auch viele Materialtransporte können vermieden werden. Bautechnisch ist der Hebevorgang eine ganz besondere Herausforderung, die Vorbereitungen dafür liefen dementsprechend auch bereits einige Monate.

Fertigstellung des Neubaus erfolgt 2027

Die erste neue Brücke in Fahrtrichtung Villach soll bis Mitte 2025 fertig und befahrbar sein, danach erfolgt der Neubau der zweiten Brücke auf der Richtungsfahrbahn Salzburg auf die idente Art und Weise. Die Fertigstellung ist für 2027 vorgesehen. Der Talübergang Steinbrückenbach, auch L 43 genannt, wurde bereits 1975 errichtet, der Neubau der Tragwerke ist daher erforderlich. Die Bauarbeiten begannen im März 2023, wobei in der ersten Phase die Brücke in Fahrtrichtung Salzburg „ertüchtigt“ wurde, damit diese Brücke den gesamten Verkehr, also bis zu zwei Fahrstreifen je Richtung, tragen kann.