Auto überschlagen: 20-Jähriger bei Unfall schwer verletzt

Veröffentlicht am 14. Mai 2024, 15:00 / ©M. Hausegger / Rotes Kreuz Steiermark

Ein 20-jähriger Fahrer aus der Region war auf der Eisenbirnerstraße von Diersbach in Richtung Taufkirchen an der Pram unterwegs. In der Ortschaft Kalling geriet er auf das rechte Bankett, versuchte sein Fahrzeug wieder auf die Fahrbahn zu lenken, geriet jedoch ins Schleudern und kam von der Straße ab. Das Auto überschlug sich mehrmals und kam schließlich im angrenzenden Feld zum Stillstand. Der Fahrer wurde dabei unbestimmten Grades verletzt und ins Klinikum Schärding gebracht.