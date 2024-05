KPÖ ortet „Mogelpackung“ bei Strompreissenkung

Die Energie Steiermark hat für August eine Senkung der Strompreise um elf Prozent für Neu- und Bestandskunden angekündigt. Die KPÖ spricht von einer „Mogelpackung“. Ein Blick in den kürzlich publizierten Geschäftsbericht 2023 der Energie Steiermark zeigt: Der Konzern hat sein operatives Ergebnis im vergangenen Jahr von 103 auf 150 Millionen gesteigert.

Gro´ße Differenz zwischen Einkaufs- und Verkaufspreis

Ein Hauptgrund für diesen Anstieg: Die Handelsspanne – also die Differenz zwischen Einkaufspreis am Terminmarkt an der Börse und dem Verkaufspreis – wurde massiv erhöht. Betrug die sie 2020 noch 3,4 Cent pro Kilowattstunde, so sind es 2024 bereits sechs Cent. 2025 würde diese Spanne aufgrund des deutlich gesunkenen Börsenpreises sogar auf zirka 10,5 Cent steigen, sollte die Energie Steiermark ihre Preise nicht deutlich senken.

Geringe Senkung trotz gewaltiger Gewinne

KPÖ-Landtagsabgeordneter Werner Murgg hat am Montag im Rahmen einer Pressekonferenz auf diese Schieflage aufmerksam gemacht und die Landesregierung in die Pflicht genommen: „Die Energie Steiermark macht gewaltige Gewinne, trotzdem soll der Strompreis nur minimal sinken. De facto werden sich die Leute ab August im Durchschnitt einen Euro pro Monat ersparen. Ich halte das ehrlich gesagt für Augenauswischerei. Und ab 2025 droht, sollte die Strompreisbremse des Bundes auslaufen, ein massiver Preissprung.“

KPÖ will garantierten Go-Green-Tarif für alle

Der Vorschlag der KPÖ: Während der reguläre Stromtarif „SteirerStrom Fix“ der Energie Steiermark aktuell mit 19,9 Cent und ab August mit 18,2 Cent pro Kilowattstunde zu Buche schlägt, sind es der „go green energy“ – einer 100-%-Tochter der Energie Steiermark – lediglich etwas über 12 Cent (jeweils exkl. MwSt.). Die KPÖ fordert nun, diesen günstigeren Go-Green-Tarif auf alle Bestandskunden der Energie Steiermark garantiert bis zumindest Ende 2025 umzulegen.