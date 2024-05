14-Jährige verletzt: Auto-Lenker wird gesucht!

Ein 17-jähriger österreichischer Motorradfahrer war am Montag gegen 15 Uhr auf der L209 unterwegs, von Erl aus in Richtung Niederndorf. Auf dem Motorrad befand sich auch eine 14-jährige Österreicherin. Der Motorradfahrer berichtete, dass ein vor ihm fahrender Autofahrer in Höhe der Zimmerei verlangsamt und nach rechts geblinkt habe. Als der 17-Jährige versuchte, das Auto zu überholen, beschleunigte der Autofahrer plötzlich und bog nach links in Richtung Oberweidau ab. Dabei kam es zu einer seitlichen Kollision, bei der die 14-Jährige unbestimmte Verletzungen an den Beinen erlitt.

Zeugen gesucht

Der Autofahrer hielt kurz an und setzte dann seine Fahrt in Richtung Steigenteil fort. Die 14-Jährige begab sich selbstständig ins Krankenhaus Kufstein. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Die Polizei bittet den Autofahrer oder mögliche Zeugen, sich mit der Polizeiinspektion Niederndorf unter 059133 – 7216 in Verbindung zu setzen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 14.05.2024 um 15:22 Uhr aktualisiert