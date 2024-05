Stadiondebatte geht in die nächste Runde: Politisches Hickhack in Graz

Veröffentlicht am 14. Mai 2024, 15:34 / ©APA/ERWIN SCHERIAU

Die Diskussion über ein mögliches Nationalstadion im Süden von Graz erreicht einen neuen Höhepunkt, während politische Lager um Verantwortung und Zukunft ringen. Bürgermeisterin Elke Kahr (KPÖ) gerät dabei zunehmend in den Fokus der Kritik, indem sie die Vorgängerregierung für Probleme im Zusammenhang mit dem Stadionbau verantwortlich macht. Markus Huber, Geschäftsführer der Volkspartei Graz, bringt diesen Unmut deutlich zum Ausdruck.

„Das Ausweichen von Elke Kahr vor der Verantwortung“

„Das Ausweichen von Elke Kahr vor der Verantwortung und das Schieben der Vorgängerregierung in die Diskussion sind bedauerliche Beispiele für ihre Ausreden. Als Grazer Bürger macht man sich zunehmend Sorgen über das fragwürdige Verhältnis der Bürgermeisterin zur Wahrheit“, so Huber. Huber betont, dass die Vorgängerregierung beträchtliche Mittel in das Stadionprojekt investiert habe und die Verzögerungen sowie das Scheitern des Sporttagungszentrums eindeutig auf Kahrs Regierung zurückzuführen seien.

„Die Zeit des Zögerns und Ausweichens ist vorbei“

Angesichts der wachsenden Unzufriedenheit drängt die VP Graz auf ein klares Statement von Kahr und dem Stadionstadtrat Manfred Eber. „Es ist an der Zeit, dass Kahr und Eber klare Pläne für das Stadionprojekt vorlegen. Die Zeit des Zögerns und Ausweichens ist vorbei. Graz braucht jetzt konkrete Lösungen“, so Huber abschließend.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 14.05.2024 um 15:40 Uhr aktualisiert