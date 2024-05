Glasfaserausbau: In Irschen gibt es nun ultraschnelles Internet

In enger Zusammenarbeit mit dem Land Kärnten, der Breitbandinfrastruktur Kärnten (BIK) und Kelag-Connect ist der Ausbau des Glasfasernetzes in der Gemeinde Irschen nahezu vollständig abgeschlossen. Die ersten Kunden werden nun aktiviert. Die Gemeinde Irschen nimmt mit einem zukunftssicheren Glasfasernetz nun eine Vorreiterrolle im Projekt „Gailtal/Lavamünd“ ein. Insgesamt wurden 24 Kilometer Leitungstrasse verlegt und mehr als 700 Kunden können an das Glasfasernetz angeschlossen werden.

©Kelag Die Arbeiten in Bezug auf den Glasfaserausbau in Irschen sind fast abgeschlossen.

Glasfaserausbau in Kärnten schreitet voran

Sebastian Schuschnig, Landesrat für Wirtschaft, Energie, Tourismus und Mobilität des Landes Kärnten: „Der Glasfaserausbau nimmt in Kärnten weiter Fahrt auf. Wir investieren heuer fast 85 Millionen Euro, damit die ländlichen Regionen mit schnellem Internet versorgt werden. Bis 2027 werden alleine in der BIK Ausbauprojekte von über 200 Millionen umgesetzt. Wir bauen damit das Glasfasernetz in weiteren 40 Gemeinden aus, womit wir über die BIK insgesamt 56 Gemeinden mit Glasfaser versorgen. Das bedeutet über 55.900 neue Glasfaseranschlüsse und damit insgesamt 78.000 Nutzungseinheiten.“

©Kelag

Weitere Gemeinden folgen

Der Breitbandausbau (BBA) 2020 „Gailtal/Lavamünd“, der in Kooperation mit BIK und Kelag-Connect umgesetzt wird, umfasst sieben Gemeinden. In Irschen, Oberdrauburg und Nötsch werden die ersten Kunden ab dem Sommer 2024 aktiviert, in Lavamünd wird Ende des dritten Quartals gestartet. In Hermagor, Kötschach-Mauthen und Bad Bleiberg wird 2025 mit den Kundenaktivierungen begonnen.

©Kelag