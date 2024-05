Dank „Swifties“: Mehr als doppelt so viele Hotelbuchungen in Wien

Das Vergleichsportal CHECK24 Österreich hat die Hotelbuchungen an den 3 Konzerttagen mit dem Buchungsvolumen der Woche vor dem Event verglichen.

Anstieg von 246 Prozent bei Hotelbuchungen in Wien im Vergleich zur Woche vor den Konzerten

In den Sommermonaten gibt die US-Sängerin Taylor Swift drei Konzerte in Wien. Ihr Einfluss auf die Wirtschaft ist spürbar, insbesondere in Bezug auf die Hotelbranche. Das Vergleichsportal CHECK24 Österreich hat die Hotelbuchungen an den Konzerttagen (8., 9. und 10. August 2024) mit dem Buchungsvolumen der Woche vor dem Event verglichen. Das Ergebnis zeigt einen erheblichen Anstieg von 246 Prozent.

Zimmerpreise steigen um durchschnittlich 22 Euro pro Nacht

Nicht nur die Anzahl der Buchungen ist gestiegen, sondern auch die Zimmerpreise. Im Schnitt sind die Preise um 22 Euro pro Nacht angestiegen. An den Konzerttagen kostet ein Hotelzimmer in Wien durchschnittlich 170 Euro pro Nacht, während es in der Woche davor im Schnitt 148 Euro sind. Interessanterweise wurden 36 Prozent der Hotelzimmer bereits im Juli und August des Vorjahres gebucht, rund um den Verkaufsstart der Konzerttickets Mitte Juli. Dies zeigt, dass viele Fans ihre Unterkünfte frühzeitig sichern, um das Konzertereignis in Wien zu erleben.

Andere Konzerte ziehen ebenfalls viele Besucher an

Nicht nur Taylor Swift, sondern auch andere Künstler wie die Band Coldplay, die Ende August in Wien auftreten, ziehen viele Besucher an. Auch hier verzeichnet CHECK24 Österreich einen signifikanten Anstieg bei den Hotelbuchungen.

Der „Swift-Effekt“

Florian Reichert, Geschäftsführer von CHECK24 Österreich, äußert sich dazu: „Der Swift-Effekt ist auch in Wien deutlich spürbar. Die Hotelbuchungszahlen sind während der Konzerttage deutlich angestiegen und die Zimmer sind in dieser Zeit teurer. Besonders ist auch, dass viele Hotelzimmer lange im Voraus gebucht worden sind. Wer noch auf der Suche ist, sollte zeitnah buchen.“

Quelle: Hotelbuchungen in Wien auf hotel.check24.at