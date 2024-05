Ein wahrer Held: Daniel rettet ein Leben durch seine Stammzellenspende

Daniel aus Stans in Tirol ist ein wahrer Held. Im Alter von 30 Jahren entschied er sich, seine gesunden Stammzellen an einen Mann in Nordeuropa zu spenden. Der Spruch „The service to others is the rent you pay for your room here on earth“ hat ihn seit seinem ersten Urlaub mit seiner Frau Carina in einem Buchladen in Frankreich nicht mehr losgelassen. Aber erst durch meine Frau wurde er auf den Verein „Geben für Leben“ aufmerksam. Die Idee, anderen zu helfen, gab ihm sofort ein gutes Gefühl. Nach der Typisierung mittels Wangenabstrich begann seine Reise als potenzieller Stammzellenspender.

Der Tag der Spende

Nach kurzer Zeit erhielt ich die Nachricht, dass ich als Spender für einen Patienten in Frage komme. Anfangs war ich überwältigt, aber nach Gesprächen mit den Betreuern von dem Verein „Geben für Leben“ war mir klar: Ich möchte spenden. Die Vorbereitungen verliefen schnell und am 27. April 2024 war es soweit – der Tag der Spende. Innerhalb von vier Stunden wurden ihm seine Stammzellen entnommen und auf die Reise geschickt, um Leben zu retten. Ab dann begann für ihn der schwierigste Teil: das Warten und Hoffen, dass der Empfänger weiterkämpft und seine Stammzellen annimmt.

Ein Dankeschön an den Verein „Geben für Leben“

„Ich möchte mich bei dem Verein „Geben für Leben“ bedanken. Dank ihrer perfekten Organisation konnte ich mich ganz auf meine Spende konzentrieren. Ihr seid eine wahre Inspiration. Danke“, betont Daniel.