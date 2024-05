„Radspaß statt Abgas“: Das war das Fahrrad-Festival in Reifnitz

Am Sonntag hieß es am Wörthersee „Radspaß statt Abgas“. Die Radlobby veranstaltete mehrere Radparaden zum GTI-Felsen nach Reifnitz, wo als Krönung das erste Mal das Fahrrad-Festival Critical Mass International stattfand. Die Radlobby thematisierte auch die notwendige Neuausrichtung des Tourismus.

Flaggen mit der Aufschrift: “Hier fehlt ein Radweg”

Wer vorgestern zu Mittag am GTI-Felsen in Reifnitz vorbeifuhr, kam aus dem Staunen nicht heraus. Die Wiese um das steinerne Denkmal war voller radbegeisterter Menschen jeden Alters. Daneben abgestellte E-Bikes und Kinderanhänger, Lastenräder, Tandems und Rennräder. Einige hatten Transparente und Flaggen montiert. “Hier fehlt ein Radweg” oder “Mehr Platz fürs Rad” war dort zu lesen. Dazwischen ging Pfarrer Robert Thaler umher und segnete alle Fahrräder. Kurz davor waren die Radfahrenden aus vier Himmelsrichtungen in bunten Radparaden nach Reifnitz gezogen, wo sie sich um den GTI-Felsen versammelten. Die Veranstaltung nennt sich “Critical Mass International” und ist ein neues Fahrrad-Festival in Kärnten. Willi und Valli sind eigens aus Wien angereist, mit dem Zug und den Falträdern im Gepäck: “Es ist herrlich, den Wörthersee in einer geschützten Radparade zu genießen. Wir hoffen, dass die fehlenden Radwege endlich angegangen werden, dann kommen wir noch viel lieber auf Radurlaub nach Kärnten .”

©Sabine Biedermann | Viele Fahrrad-Fans trafen am Fahrrad-Festival aufeinander. ©Sabine Biedermann | Radparcours standen auch auf dem Programm. ©Sabine Biedermann | Pfarrer Robert Thaler ging umher und segnete alle Fahrräder.

„Wörthersee noch immer Image einer Auto-Region“

Gerald Schumer von der Radlobby Kärnten: “Die Wörthersee-Region hat von außen noch immer das Image einer Auto-Region. Wir wollen mit dem Fahrrad-Festival das Potential des Radtourismus aufzeigen. Wir leben in einer theoretisch perfekten Raddestination mit Seen und sanften Hügeln, günstigem Klima und guter Erreichbarkeit. Doch leider fehlt an vielen Ecken und Enden das Wichtigste: Sichere, lückenlose Radwege, auf denen sich Urlauber wohlfühlen und gerne wiederkommen.”

Fahrräder statt GTIs

Unterstützung für die Anliegen gab es aber auch von vielen Einheimischen. Viele sehen das Ende des GTI Treffens mit gemischten Gefühlen. GTI Fahrer waren und sind gern gesehene Gäste, die kilometerlangen Staus, der Motorenlärm und die Abgase waren für die Bevölkerung, die nicht finanziell davon profitierte, aber eine Belastung. Für sie sind Fahrräder daher eine wünschenswerte Alternative zu den GTIs: “Auch wenn wir gerne an die GTI Zeiten zurück denken. Das Radfahren boomt und ist eine riesige Chance für uns, denn das Radfahren hat von Anfang April bis Ende Oktober Saison”, zeigt sich ein lokaler Gastronom begeistert.

„Die Natur um den Wörthersee kann mit dem Rad viel intensiver erlebt werden“

Beim Fahrradfestival gab es verschiedene Radaussteller und ein vielfältiges Programm für Jung und Alt, von Live Bands bis Kabarett, Radparcours bis Radwerkstatt. Der Kabarettist Christian Hölbling lud Erwin Neuwirth, den Erfinder des GTI-Treffens, in Helfrieds Strenge Kammer. Erwin Neuwirth war begeistert von der Initiative der Radlobby und zeigte sich überzeugt, dass man den Wörthersee und seine Natur viel intensiver erlebt, wenn man ihn mit dem Rad erkundet, statt dem Auto.

Politik soll Signal für Neuorientierung verstehen

Gerald Schumer von der Radlobby: “Bleibt die Hoffnung, dass auch die Politik dieses Signal für eine touristische und verkehrspolitische Neuorientierung der Region versteht. Denn dann könnten, trotz touristischem Nutzen für Hoteliers und Gastronomen, alle den Wörthersee als das genießen, was er eigentlich ist – ein Erholungsgebiet.”