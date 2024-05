„Fahr-Fitness-Check“: Programm für Senioren und Wenigfahrende

Parallel zur Diskussion rund um die neue EU-Führerscheinrichtlinie bereitet sich der ÖAMTC auf die freiwillige Selbsteinschätzung von älteren Autolenkern vor: Der Mobilitätsclub hat mit dem „Fahr-Fitness-Check“ kürzlich ein Programm ins Leben gerufen, das in Kooperation mit Fahrschulen durchgeführt wird und Senioren, aber auch Wenigfahrer oder Wiedereinsteiger, die Möglichkeit zur vertraulichen Einschätzung ihrer aktuellen Fertigkeiten am Steuer bietet. Aufgrund des regen Interesses und Engagements von Fahrschulen in ganz Österreich ist das bereits jetzt in allen Bundesländern möglich.

„Praxis-Selbst-Check“: Eigenverantwortung schärfen und Verkehrssicherheit erhöhen

„Bei uns haben sich vermehrt ältere Fahrer gemeldet, aber auch etliche, die nach einer längeren Fahrpause freiwillig ihre Sicherheit auf Alltagswegen prüfen lassen und verbessern wollen“, berichtet ÖAMTC-Verkehrspsychologin Marion Seidenberger. Ergänzend zu seinen bereits bestehenden Angeboten hat der Mobilitätsclub daher den „ÖAMTC Fahr-Fitness-Check“ entwickelt. Seit Herbst 2023 schult und zertifiziert die Verkehrspsychologin gemeinsam mit ÖAMTC-Juristen Fahrschulen in Österreich, die das innovative Programm anbieten wollen. „Wir sehen, dass es niederschwellige, unkomplizierte und praxisbezogene Angebote braucht. Mit dem vertraulichen ‚Praxis-Selbst-Check‘ wollen wir – ohne Druck oder gesetzliche Restriktionen – die Eigenverantwortung vor allem älterer Personen im Straßenverkehr schärfen“, betont die ÖAMTC-Expertin.

So funktioniert der ÖAMTC Fahr-Fitness-Check

Der Fahr-Fitness-Check ist eine freiwillige Beobachtungsfahrt: Die Teilnehmenden sind gemeinsam mit erfahrenen Fahrlehrern meist im eigenen Auto und in gewohnter Umgebung unterwegs. Das Ergebnis kennen nur Teilnehmer und Fahrlehrer. Im Rahmen der Fahrt wird das Verhalten in Vorrangsituationen, die Wahl der Geschwindigkeit und des Abstands zum vorderen Fahrzeug sowie das Verhalten gegenüber Mitverkehrsteilnehmenden erfasst. Beobachtet werden zudem die Wahl des Fahrstreifens, die Blicktechnik, die Beachtung der Verkehrsregeln allgemein sowie die Fahrzeugbedienung. Neben dem Check durch den Fahrlehrer werden die Fahrenden ersucht, eine Selbsteinschätzung abzugeben. Am Ende der Fahrt erhält man ein Profi-Feedback. Diese Rückmeldung enthält Tipps und Empfehlungen zur Fahrt, zum Fahrstil und zur Verkehrssicherheit und soll Anregung zur Selbstkritik sein – es handelt sich um keine Prüfungsfahrt; demnach erhält man auch keine Prüfungsbestätigung, sondern ein Teilnahmeblatt mit persönlichen Empfehlungen. Der Fahr-Fitness-Check gibt Auskunft über die aktuelle Fahrkompetenz des Lenkers. Weder Behörde noch Angehörige werden über das Ergebnis informiert. Wichtig ist: Egal, ob praxisbezogene Fahrt, diverse Reaktionszeitmessungen oder Gesundheitscheck, ob freiwillig oder vorgeschrieben – jede Form der Überprüfung gibt immer nur Aufschluss über den Status quo. Es können damit keine Aussagen zur generellen Fahrtauglichkeit für die ferne Zukunft getroffen werden.

Aktuelle Kooperations-Fahrschulen, Info’s und Details

„Der ÖAMTC verdient an dem Programm nicht – es ist ein Service für jene Menschen, die sich eigenverantwortlich ein Profi-Feedback holen wollen. Unser erwünschter Verdienst ist die Sicherheit im Straßenverkehr“, betont die Expertin des Mobilitätsclubs. Weitere interessierte Fahrschulen, die sich für die Durchführung des ÖAMTC Fahr-Fitness-Checks bewerben möchten, sind jederzeit herzlich eingeladen, sich an den Mobilitätsclub zu wenden. Die aktuelle Liste der zertifizierten Kooperations-Fahrschulen sowie weiterführende Infos und Details findet man auf der ÖAMTC-Website unter www.oeamtc.at/fahr-fitness-check. Der ÖAMTC Fahr-Fitness-Check dauert ca. 90 Minuten und kostet 179 Euro (für ÖAMTC-Mitglieder 149 Euro).

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 14.05.2024 um 17:43 Uhr aktualisiert