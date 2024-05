Frontal-Crash in Mauer: 74-Jährige nach Auto-Unfall schwer verletzt

Mehrere unbeteiligte Fahrzeuglenker leisteten sofort Erste-Hilfe und setzten die Rettungskette in Gang.

Mehrere unbeteiligte Fahrzeuglenker leisteten sofort Erste-Hilfe und setzten die Rettungskette in Gang.

Veröffentlicht am 14. Mai 2024, 17:57 / ©Österreichisches Rotes Kreuz (ÖRK) / Markus Hechenberge

Eine 74-jährige österreichische Fahrerin kam aus bisher unbekannter Ursache von der Fahrbahn ab und kollidierte mit zwei Leitpflöcken, bevor sie frontal gegen eine Mauer prallte.

Erste-Hilfe durch unbeteiligte Fahrer

Mehrere unbeteiligte Fahrzeuglenker leisteten sofort Erste-Hilfe und setzten die Rettungskette in Gang. Die schwer verletzte Seniorin wurde vom Rettungshubschrauber mit Verletzungen unbestimmten Grades in das Krankenhaus nach Kufstein geflogen. Am Fahrzeug entstand Totalschaden.

Vollsperrung der L203 für Unfallaufnahme

Die L203 musste im Bereich der Unfallstelle für die Dauer der Unfallaufnahme und Aufräumarbeiten von 13.20 Uhr bis 13.40 Uhr komplett gesperrt werden. Die genaue Ursache für den Unfall wird noch ermittelt. Die örtliche Polizei war vor Ort, um den Unfall zu untersuchen und den Verkehr zu regeln.