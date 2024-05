Waldbesitzer will Grundstück Tierschützern schenken: Darf er aber nicht

„Wir werden alle rechtlichen Instanzen ausschöpfen“, kündigte der Chef des VGT, Martin Balluch dazu jetzt in einem Gespräch mit 5 Minuten exklusiv an. Dazu die Vorgeschichte: Ein Waldbesitzer und großer Befürworter des VGT entschloss sich, seinen Besitz auf der Petzen dem Verein zu verschenken.

Dort sind zwei Jagdstände

Balluch: „Auf dem Areal sind zwei Jagdstände der örtlichen Jäger. Wir planen aber dort ein sogenanntes Drittsteinbiotop zu errichten. Einen Ort, in dem sich Wildtiere ungestört fühlen und sich in Ruhe entwickeln können und keinesfalls geschossen werden dürfen“. Doch es kann offensichtlich niemand in Ruhe planen, wenn es der Grundverkehrskommission nicht gefällt. Balluch: „Die sind da drübergefahren wie ein Zunami und haben das Ansinnen einstimmig abgelehnt. Wir hatten sogar ein Gutachten, das für die Schenkung war. Da hatten die Herrschaften in Völkermarkt dann plötzlich zwei Gutachten vorzuweisen, die dagegen waren. Anschließend lehnte sie alles ab und begründeten es in einem 19-seitigen Strudel. Allein, dass sie dazu 19 Seiten brauchten, um die gute Idee mies zumachen, sieht man schon, wie schwer sie sich taten.“

Spielt der Wolf eine Rolle?

Balluch vermutet, dass das Thema Wolf eine Rolle gespielt haben könnte. „Die Angst, wir könnten da Wölfe positiv gegenüber sein und ihnen ein sicheres Rückzugsgebiet damit öffnen, könnte einer der Gründe für die Ablehnung gewesen sein. Ich habe jedenfalls sogar eine forstliche Ausbildung dazu absolviert, damit man mir nicht damit kommt, ich hätte davon keine Ahnung.“ Doch der Rechtsstreit ist jetzt erst der Beginn einer langen Reise durch die Instanzen. „Wir werden alles ausschöpfen, um den Tieren dieses Rückzugsgebiet zu ermöglichen. Am Ende werden wir im jeden Fall die Eigentümer sein, denn es gibt auch viele andere Möglichkeiten uns das Grundstück für den Tierschutz zu überlassen.“