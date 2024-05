Mit 100 Prozent: Maximilian Linder als Bezirksparteiobmann wiedergewÃ¤hlt

Ver√∂ffentlicht am 14. Mai 2024, 19:03 / ¬©FP√Ė K√§rnten

Der Afritzer B√ľrgermeister und Nationalratsabgeordnete bedankte sich bei den Delegierten, die sich im G√∂tz-Stadel in Paternion einfanden, f√ľr den gro√üartigen Vertrauensbeweis. ‚ÄěIch freue mich √ľber dieses Zeichen des Zusammenhalts in unserem Bezirk und nehme das Ergebnis mit Demut und Dankbarkeit entgegen. Gemeinsam mit meinem Team werde ich mich weiterhin mit voller Kraft f√ľr den Bezirk Villach Land und unser Heimatland einsetzen,“ so Maximilian Linder.

FP√Ė-Landesparteiobmann Erwin Angerer z√§hlte zu den Ehreng√§sten und gratulierte Linder zu seiner Wiederwahl. In seinen Gru√üworten unterstrich Angerer, dass nur die FP√Ė an der Seite der Bev√∂lkerung stehe und dass die bevorstehenden Wahlen eine ideale Gelegenheit seien, der Einheitspartei im Bund und in der EU einen Denkzettel zu verpassen. Als Ehreng√§sten waren weiters die K√§rntner FP√Ė-Spitzenkandidatin zur EU-Wahl Mag. Elisabeth Dieringer-Granza, FP√Ė-Generalsekret√§r Josef Ofner und Landtagsabgeordneter Erwin Baumann anwesend.

Die Stellvertreter: Zu den Stellvertretern von Maximilian Linder wurden¬†Landtagsabgeordneter Markus di Bernardo (Wernberg), B√ľrgermeister Gerald Ebner (Arriach), Vizeb√ľrgermeister Bernhard Gassler (Treffen), Landwirtschaftskammer-Vizepr√§sident Roman Linder (Afritz) und Gemeindevorstand Christian Oschounig (Finkenstein) ebenfalls einstimmig gew√§hlt.