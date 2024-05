Neue Einwände: Weitere Verzögerungen für Radweg in der Heinrichstraße

Nachdem wie berichtet gestern der Startschuss für die Bauarbeiten in Bezug auf den neuen Radweg am Joanneumring gefallen ist und dort schon fleißig gewerkelt wird, verzögert sich eine andere Radwegoffensive laut Berichten der Kronen Zeitung weiter: In der Heinrichstraße hätte bereits 2023 ein neuer Radfahrstreifen entstehen sollen. Nach massiven Beschwerden und juristischem Vorgehen der Anrainer, die vor allem bemängelten, dass in diesem Bereich Parkplätze wegfallen werden, kam es im Vorjahr jedoch zu einem Abbau der bereits begonnenen Baustelle. Peter Sturm, Mobilitätsplaner vom Land Steiermark, teilte der Krone diesbezüglich mit, dass die Behördenverfahren abgeschlossen seien, die Anrainer jedoch weitere Einwände eingelegt hätten, weswegen nun das Landesverwaltungsgericht am Zug sei.

