Bei Kaiserwetter wurde auf der Kaiserau geradelt

Der Auftakt des obersteirischen Kinder-RAD-Cups findet traditionsgemäß auf dem Hochplateau Kaiserau statt. Kinder aus unterschiedlichen Gemeinden nehmen den Rundkurs rund um die Sportalm Kaiserau Jahr für Jahr in Angriff, so auch letzten Samstag. In den letzten Jahren waren die Kälte und Nässe ein treuer Begleiter, in diesem Jahr herrschte den ganzen Tag strahlender Sonnenschein, der die Kids ins Rampenlicht rückte.

Vielfältiges Programm

Das erste Race, Laufräder, wurde durch Kaiserau-Tourismus-GmbH-Geschäftsführer Mario Brandmüller eröffnet. Rund 90 Radler absolvierten mit großartigen Leistungen die drei unterschiedlichen Strecken in den verschiedenen Kategorien. Spektakuläre Stunts im Rahmen einer Showvorführung boten Nico Strommer und Ronald Barth jun. dar. Bewegungsstationen, Kinderschminken und das Spielgelände auf der Kaiserau sorgten für ein abwechslungsreiches Programm. Für die Verpflegung sorgte das neue Pächterpaar der Sportalm Kaiserau.

Promiduell vor der Siegerehrung

Vor Beginn der Siegerehrung fand zwischen der Vizebürgermeisterin von Admont, Katrin Laubichler, und dem Bürgermeister von Rottenmann, Günter Gangl, ein Gemeindeduell am Ergometer statt. Kinder und auch Eltern bejubelten die zwei Radler, am Ende des Wettkampfs setzte sich der Rottenmanner Bürgermeister knapp durch. Zum Abschluss der Veranstaltung wurden alle Teilnehmer durch Ehrenpreise und ein Zielsackerl für ihre Leistungen prämiert. Nächstes Kids Race findet am Samstag, den 8. Juni 2024, mit Beginn 10 Uhr am Sportplatz in St. Martin statt.