Vorarlberger spendete Stammzellen an Frau in Südeuropa

Franz-Josef aus dem Bregenzerwald hat seine Stammzellen an eine Frau in Südeuropa gespendet, wie der Verein „Geben für Leben“ auf Facebook bekannt machte. Dort meldet sich auch der Spender selbst zu Wort: „Gemeinsam mit meiner Frau registrierten wir uns 2023 bei Geben für Leben, in dem wir das Typisierungsset anforderten. Relativ rasch erhielt ich Bescheid, dass ich möglicherweise in Frage komme für eine Stammzellenspende. Es kam dann zu telefonischen Informationsgesprächen und Voruntersuchungen in Gauting bei der bayrischen Stammzellenbank. Nach einigen Tagen erhielt ich den Anruf, einer Spende stand nun nichts mehr im Wege und der Termin wurde fixiert. Aufgrund einer notwendigen Zwischenbehandlung beim Empfänger der Spende wurde der geplante Termin verschoben bzw. abgesagt. Es wurde bald ein erneuter Termin für eine mögliche Spende vereinbart. Da die Voruntersuchungen nur eine gewisse Zeit gültig sind, fand eine erneute Blutabnahme beim Hausarzt statt. Die Spende wurde erneut freigegeben und somit war es im März 2024 so weit und durch ein ambulantes Verfahren konnte die Stammzellenspende in Gauting stattfinden.

Gute Begleitung

Franz-Josef fühlte sich vom Verein Geben für Leben gut unterstützt: „Ich wurde durch den Verein Geben für Leben und die Stiftung Aktion Knochenmarkspende Bayern sehr gut auf die Spende vorbereitet und gut durchbegleitet. Stets ein offenes Ohr und eine freundliche Nachfrage – darauf konnte ich mich bei jedem Kontakt verlassen. Ich bin froh, diesen Schritt gemacht zu haben und würde es sofort wieder tun.“