Vermisster Arian: Nun suchen auch die Hunde von K-9 nicht mehr nach ihm

Das Kind aus Bremervörde in Niedersachsen gilt bereits seit 22. April als vermisst. Es wurden große Suchaktionen gestartet, um ihn zu finden. Auch Teams der K-9 Pro Vermisstensuche rund um Wahlkärntnerin Alexandra Grunow waren an der Suche beteiligt. Die gebürtige Deutsche gründete das K-9 Suchhundezentrum zusammen mit der Münchnerin Rovena Langkau.

Suchhunde weiter auf der Spur des Jungen

Die Polizei hatte zwischenzeitlich die aktive Suche nach Arian eingestellt. Die Familie des Vermissten beauftragte daraufhin die K9 Pro Vermisstensuche e.V. 13 Hunde waren insgesamt im Einsatz, um den 6-Jährigen zu suchen. Generell sei diese Art von Suche sehr aufwändig, sagt Alexandra Grunow zur Kreiszeitung.

Verschiedene Gerüchte

Die verschiedensten Gerüchte und Theorien um das Verschwinden gingen medial. So soll ein Pianist Arian gesehen haben wollen. Die Polizei soll mitunter denken, dass der Junge in der Oste ertrunken sein könnte. Grunow sagt auf Anfrage von 5 Minuten, dass sie alle Hinweise überprüft haben, die eingelangt sind, aber leider keine positiven Ergebnisse in Bezug auf Arian erzielen konnten. Somit wurde nun die Suche eingestellt.