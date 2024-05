Fahrerflucht: Unbekannter Autolenker rammte 75-jährige Radlerin

Der Unfall ereignete sich am Dienstag um 15.15 Uhr. Eine 75-jährige Grazerin fuhr mit ihrem Fahrrad in einem Kreisverkehr in der Erzherzog-Johann-Straße in Schladming. Ein unbekannter Autolenker touchierte die Frau, woraufhin diese zu Sturz kam. Der Lenker des Fahrzeugs beging Fahrerflucht. Bei dem Auto könnte es sich um einen rot lackierten Mercedes oder BMW-Kombi handeln. Die 75-Jährige erlitt Verletzungen unbestimmten Grades und wurde mit der Rettung in das DKH-Schladming eingeliefert. Die Polizei Schladming bittet um Hinweise zu dem Unfall unter 059-133-6356-100.