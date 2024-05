Vier Bäume für die „Schwammstadt“ gepflanzt: Baumpaten sponsern diese

Herzliches Danke der Stadt an die Baumpaten: Mathias Felsberger (Infineon), Josef Willroider (Willroider GmbH), Franz Teppan, Gerd Moser, Ludwig Lengger (Wiener Immobilieb), Stadtrat Harald Sobe, Thomas Moraus (Projektleitung Stadt Villach), Wolfgang Hierzer (Saubermacher), Wolfgang Faller (Leiter Stadtgrün), Vizebürgermeisterin Sarah Katholnig, Bürgermeister Günther Albel.

Herzliches Danke der Stadt an die Baumpaten: Mathias Felsberger (Infineon), Josef Willroider (Willroider GmbH), Franz Teppan, Gerd Moser, Ludwig Lengger (Wiener Immobilieb), Stadtrat Harald Sobe, Thomas Moraus (Projektleitung Stadt Villach), Wolfgang Hierzer (Saubermacher), Wolfgang Faller (Leiter Stadtgrün), Vizebürgermeisterin Sarah Katholnig, Bürgermeister Günther Albel.

Veröffentlicht am 14. Mai 2024, 20:16 / ©Karin Wernig

Der Plan ist ehrgeizig und wird konsequent verfolgt: Eine Baumreihe vom Hauptbahnhof bis zum Stadtpark soll die Klimafitness der Villachs Innenstadt optimieren. Die „Grüne Achse“ macht auch vor dem Hauptplatz nicht halt. Im Vorjahr begannen die Arbeiten. Mittlerweile sind vier Bäume – es handelt sich um Eichen – nach dem sogenannten Schwammstadt-Prinzip gepflanzt worden, sechs weitere folgen im kommenden Frühjahr.

Villacher Unternehmer finanzieren die Bäume mit

Mitfinanziert werden die Hauptplatz-Bäume von nachhaltig denkenden Villacher Unternehmern. „Klimaschutz und Nachhaltigkeit müssen uns allen ein Anliegen sein“, sagte Bürgermeister Günther Albel beim Lokalaugenschein mit den Baumpaten und dankte ihnen. „Bäume sind das allerbeste Mittel gegen die Hitze in der Stadt.“ Nachhaltigkeitsreferentin Vizebürgermeisterin Sarah Katholnig sagte: „Wir haben es hier mit den ersten Bäumen zu tun, die seit Bestehen unserer Stadt auf dem Hauptplatz Quartier bezogen haben.“ Baustadtrat Harald Sobe würdigte sowohl die Sponsoren als auch die Betriebsinhaber in der Kernzone der Stadt: „Wir haben die Baustelle, die auch gleich für die Einleitung von Fernwärme genutzt wurde, in enger Abstimmung mit den Unternehmern getaktet.“

Grünes Villach liegt ihnen am Herzen

Den Sponsoren der Premieren-Schwammstadt-Bäume liegt ein Grünes Villach ebenfalls am Herzen. Vertreter bedeutender Firmen, Mathias Felsberger (stellvertretend für Infineon-Finanzvorstand Jörg Eisenschmied), Josef Willroider (Willroider GmbH), Franz Teppan, Gerd Moser und Ludwig Lengger (August de Roode – Wiener Immobilien), Wolfgang Hierzer (stellvertretend für Saubermacher-Chef Hans Roth) zeigten sich beim Lokalaugenschein überzeugt: „Klimaschutz geht nur gemeinsam!“ „Ihre“ Bäume werden in den heißen Sommermonaten für angenehmen Schatten sorgen. Dank des innovativen Schwammstadt-Prinzips haben die Bäume im Untergrund viel Platz für ihre Wurzeln und zur Wasserspeicherung.