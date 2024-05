Für Fans der Geschichte: Bücherflohmarkt im Landesarchiv

Veröffentlicht am 14. Mai 2024, 20:25 / ©Screenshot Google Maps

Wenn du ein Fan von alter Geschichte bist, dann ist derzeit das Kärntner Landesarchiv genau die richtige Adresse für dich. Das Archiv und der Geschichtsverein für Kärnten bieten Bücher, Zeitschriften, Klassik- und Opern-Schallplatten, Ansichtskarten oder auch historische Landkarten zum Kauf an.

„Hinkommen, stöbern, kaufen“

Wilhelm Wadl, namhafter Historiker, Präsident des Geschichtsvereins und ehemaliger Chef des Landesarchivs meint: „Hinkommen, stöbern, kaufen – wir bieten wirklich einmalige Gelegenheiten für alle, denen die Geschichte Kärntens am Herzen liegt.“ Übrigens nur noch bis Donnerstag, jeweils bis 17 Uhr, Mittwoch bis 17.45 Uhr – in der St. Ruprechter Straße in Klagenfurt.