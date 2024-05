Lieblings-Eissalon gesucht: Wer ist dein Favorit?

Veröffentlicht am 14. Mai 2024, 20:56 / ©Canva Pro

Auch wenn das Wetter derzeit in Kärnten nicht so mitspielt, gibt es dennoch schon überall Eis zu kaufen. Falstaff ist wieder auf der Suche nach den beliebtesten Eissalons in Österreich. Welcher „Eisdealer“ ist dein Favorit?

Verschiedenste Eissorten

Vanille, Schokolade oder aber auch Stracciatella. Eis gehört einfach zu der warmen Jahreszeit dazu, für manche auch ganzjährig. Dieses Jahr steht eine besondere Eissorte aus Europa im Fokus, „Lütticher Waffeln“. Diese Kreation kombiniert das Aroma traditioneller belgischer Waffeln mit der cremigen Frische von gutem Eis.

So kannst du deinen Lieblingseisladen nominieren: Falstaff sucht wieder den beliebtesten Eissalon. Du möchtest deinen Kärntner Eisspezialisten nominieren? Hier kannst du das tun.