Wetter am Mittwoch: Heute dominieren die Wolken am Himmel

In Oberkärnten findet man von in der Früh weg Wolken am Himmel. „Vormittags bleibt es meist noch trocken, nachmittags zieht von Südwesten vermehrt schauerartiger Regen auf. In Unterkärnten halten sich in der Früh einige Hochnebelfelder, welche vormittags auflockern“, wissen die Experten der GeoSphere Austria. Danach scheint zeitweise die Sonne, bevor die Bewölkung von Westen her allmählich zunimmt.

In Kärnten bis zu 19 Grad erwartet

In den östlichen Landesteilen bleibt es abseits der Karawanken bis zum Abend meist trocken. Am Mittwoch gibt es Höchstwerte von West nach Ost 15 bis 19 Grad.