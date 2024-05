Fahndung: Wer hat diese Frau gesehen?

Der Diebstahl ereignete sich bei einem Einkaufsmarkt in Gralla. Die Unbekannte stahl am 2. Mai um 11.10 Uhr aus der Handtasche des Opfers eine Geldbörse samt Inhalt. In Folge behob die Verdächtige mit der Bankomatkarte des Opfers bei einer Bank in der Bahnhofstraße mehrfach unterschiedliche Bargeldbeträge. Der Tatzeitpunkt wird dabei auf 11.30 Uhr eingegrenzt. Der Schaden beträgt einige Tausend Euro.

©LPD Stmk

Polizei bittet um Hinweise

Die Staatsanwaltschaft Graz ordnet nun die Veröffentlichung von Lichtbildern, welche von der Überwachungskamera der betroffenen Bank angefertigt wurden, an. Die Polizeiinspektion Leibnitz führt die Ermittlungen und bittet um Hinweise. Die Täterin trug zum Tatzeitpunk eine dunkelblaue Jacke und verwendete eine Sonnenbrille. Wie auf den Lichtbildern ersichtlich versuchte sie somit ihre Erkennung zu vermeiden. Hinweise an die Polizeiinspektion Leibnitz unter 059-133-6160-100 oder 133

©LPD Stmk